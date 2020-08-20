Цифри в річному звіті Приватбанку за 2019 говорять самі за себе

Згідно з даними, кредитний портфель за вказаний період часу в основному складався з кредитування фізосіб, передає news.finance.ua.

В цілому картина виглядає наступним чином:

46,1 млрд грн - кредити фізичним особам;

5,4 млрд грн - кредити малому і середньому бізнесу;

5,2 млрд грн - кредити іншим юрособам.

У ПриватБанку пояснили, чому охочіше кредитують фізособи, малий і середній бізнес. У річному звіті зазначено, що великі кредити великим підприємствам – це серйозні ризики для банку і його мільйонів вкладників. Тому банк віддає перевагу кредитуванню невеликими сумами.

"У ПриватБанку зберігається більше грошей клієнтів, ніж у будь-якому іншому банку України - 240 млрд грн. У 2019 році ПриватБанк почав приймати менше депозитів в євро і доларах і більше в гривні. Це добре, тому що банк не видає кредити у валюті: в Україні це заборонено законодавством", – йдеться в повідомленні.

Поряд з цим, багато клієнтів ПриватБанку скаржаться на раптове обнулення кредитного ліміту. Зокрема, цій же проблемі присвячена одна з останніх, залишених на сайті "Мінфіну", скарг.

"Користувався приватом років 8, практично весь цей час була кредитка, активно користувався, приносив дохід банку. Одного разу зрізали кредитний ліміт з 27000 до 0. Не особливо, щоб тяжкі часи, але неприємно, не можна сподіватися в надійність кредитки, особливо в найневідповідніший момент. Я знаю, що по оферті банк може, що завгодно припинити за бажанням, ну нехай і далі показують, що вони можуть, довіру клієнтів вони точно так не заробляють. У підсумку пішов на монобанк, -1 клієнт у них, думаю я не один такий після викрутасів привату", - поділився обурений клієнт.

У ПриватБанку роз'яснили ситуацію, зазначивши, що "розуміють", але зробити нічого не можуть, так як "банк приймає рішення про розмір кредитного ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників".

На рішення банку про кредит може впливати: кредитна історія, наявність депозитів та інші фактори.

"Активно користуйтеся послугами банку, приймайте участь в акціях, проводите розрахунки картками через торгово-сервісну мережу. Так як ліміти регулярно переглядаються і аналізуються, при використанні карти, як особистої, ви можете в будь-який момент отримати смс від банку, де буде вказано, що кредитний ліміт збільшений і ви зможете ним скористатися", - йдеться в повідомленні ПриватБанку.

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