В Министерстве экономического развития раскрыли детали о повышении цен в Украине

Так, сейчас в нашей стране наблюдается медленной рост стоимости на товары, но в указанном Министерстве прогнозируют ускорение инфляции до конца этого года.

В обзоре департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования говорится, что на рост инфляции будет влиять усиленная роль кредитного канала эмиссии средств.

Выпуском гривен в обращение планируется поддержать бизнес и работу антикризисных мер, пишет Сегодня.

Далее в течение текущего года прогнозируется поэтапное повышение платежеспособного спроса, что позволит получить (с небольшими колебаниями) умеренные темпы потребительской инфляции. Последние, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньше, чем планировалось в начале 2020 года.

Кроме того, стоимость товаров будет становиться выше и из-за повышения составляющей себестоимости. Ведь тут также учитываются убытки, понесенные во время карантина, а также рост цен на мировом рынке.

Стоит отметить, что в НБУ сообщили - рост минимальной зарплаты отразится на инфляции в Украине. Так, планируется, что это поддержит внутренний спрос, а соответственно, и экономику на этапе восстановления.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что после карантина украинцам придется в полной мере возвращать кредиты. Речь идет как о процентах, так и о теле кредита.

Однако, стоит помнить, что банкам запрещено начислять штрафы и пени.

При этом он признал, что количество “плохих” кредитов в сегменте потребительского кредитования за время карантина выросло.

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