Чиновники из украинского Кабмина решили рассказать о том, что теперь части граждан придется доказывать свой рабочий стаж

Об этом рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир, передает «Украина 24».

Так, чиновник решил ответить на вопрос о том, что часть трудового стажа попросту отсутствует в трудовой книге, а Пенсионный фонд утверждает, что «трудовая» вообще недействительна.

«Если пенсионный возраст, надо обращаться в Пенсионный фонд. Если нет первого предприятия, которое выдавало трудовую книжку, возможно, следующие предприятия являются работающими, где она работала, чтобы этот стаж подтвердить. Этот стаж подтвердить в данном случае лучше всего будет через суд», - отметил он.

В то же время чиновник рассказал о том, что сейчас ведутся работы по урегулированию подобных проблем.

«Сейчас мы рассматриваем с Пенсионным фондом вопрос создания комиссий, на которые можно будет подавать документы из архивов, подтверждающие страховой стаж - приказы, справки, документы, подтверждающие, что человек там работал. В случае, когда это даже не подтверждается - то показания свидетелей», - подчеркнул он.

До этого мы рассказывали, что финансирование пенсий августа продолжается. Так, по состоянию на 18 августа, выплаты профинансированы на 71,8%.

Отмечается, что на данный момент на пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен. При этом с начала месяца общая сумма финансирования составила 28,3 миллиарда гривен - что и составляет 71,8% от потребности месяца.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые выплаты, срочное заявление, кто и когда получит деньги: "Пенсионный фонд начал...».