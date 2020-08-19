Експерт розкрив, з чим пов'язане зміцнення національної валюти

Фінансовий фахівець Василь Невмержицький розповів, що причина зміцнення гривні донедавна була пов'язана зі сплатою квартального податку на прибуток.

Так, планується, що загальний збір податку в нашій країні складе приблизно 18-19 мільйонів гривень.

Як зазначив Невмержицький, більшу частину зазначеної суми надають експортно-імпортні підприємства, пише Главред. Експортери, заводивши валюту, продавали її і в підсумку виконували свої податкові зобов'язання.

Також експерт нагадав, що Нафтогаз продавав валюту за транзит, а до цього вона була у нього на рахунках.

На цей час спостерігається девальвація, пов'язана з дефіцитом продажів валюти на міжбанку. Крім того, напередодні вихідних банки планують залишитися на своїй позиції або купити валюти. Це пов'язано з тим, що кредитні установи розуміють - дешевого долара скоро вже не буде.

Невмержицький дав прогноз щодо долара після свят у серпні.

Так, планується, що нерезиденти поступово позбавлятимуться ОВДП, або погашатимуть їх згідно з графіком. В результаті це посприяє притоку національної валюти покупцям ОВДП.

За словами експерта, другим фактором, який вплине на курс послужать розрахунки за зовнішніми боргами. Зокрема, вже восени нашій країні потрібно буде повернути близько 120-150 мільярдів гривень в еквіваленті до долара.

До слова, фахівець повідомив, що велике питання стосується врожайності - обсяг може бути рекордним, але її якість через погоду, можливо, буде низькою. В результаті ціна на зернові та бобові впаде, а це зменшить приплив валюти в Україну.

Тому вже в середині вересня потрібно готуватися до девальвації гривні на міжбанку. При цьому експерт зазначає, що ціна може досягти 28,50 гривень за долар.

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