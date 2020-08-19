Британська супермодель Демі Роуз у нескромному вбранні похвалилася, як "осідлала" Бика
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram красуні.
Так, на опублікованих кадрах Роуз позує вже верхи на механічному бику, демонструючи розкішну фігуру в пікантному вбранні. Доповнювали образ красуні ефектні черевики і капелюшок на голові.
Попри те, що Роуз ніяк не підписала опубліковані кадри, всі емоції можна було прочитати у неї «на обличчі»: модель реготала і посміхалася. Уточнимо, що все це відбувалося під красиву музику.
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Але, попри це, шанувальників Роуз вирішила залишити без можливості що-небудь сказати: кадри були викладені в Сторіс знаменитості.
До цього ми писали, що модель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні вершниці.
Так, красуня позує перед дзеркалом, вбравшись лише в тісний топ, який ледь витримував її розкішні форми, капелюх і чорні штани.
Уточнимо, що доповнила образ красуня елегантним чокером і ланцюжком на руці. Крім того, на обличчі красуні можна помітити не менш гарний макіяж.
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