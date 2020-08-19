Британська супермодель Демі Роуз у нескромному вбранні похвалилася, як "осідлала" Бика

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram красуні.

Так, на опублікованих кадрах Роуз позує вже верхи на механічному бику, демонструючи розкішну фігуру в пікантному вбранні. Доповнювали образ красуні ефектні черевики і капелюшок на голові.

Попри те, що Роуз ніяк не підписала опубліковані кадри, всі емоції можна було прочитати у неї «на обличчі»: модель реготала і посміхалася. Уточнимо, що все це відбувалося під красиву музику.

Але, попри це, шанувальників Роуз вирішила залишити без можливості що-небудь сказати: кадри були викладені в Сторіс знаменитості.

До цього ми писали, що модель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні вершниці.



Так, красуня позує перед дзеркалом, вбравшись лише в тісний топ, який ледь витримував її розкішні форми, капелюх і чорні штани.

Уточнимо, що доповнила образ красуня елегантним чокером і ланцюжком на руці. Крім того, на обличчі красуні можна помітити не менш гарний макіяж.

Нагадавши, кокетлива Роуз відчинила наряд і без сорому показала значні принади

А ще Politeka повідомляла, що гаряча Демі Роуз зняла на камеру гарячі витівки в леопардовому бікіні

Також Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей підкорила фігурою з намистом на найцікавіших місцях