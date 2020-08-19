Британская модель Деми Роуз, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка позирует перед зеркалом, нарядившись лишь в тесный топ, который едва выдерживал ее роскошные формы, шляпу и черные штаны.
Уточним, что дополнила образ красотка элегантным чокером и цепочкой на руке. Кроме того, на лице красотки можно заметить не менее красивый макияж.
Однако поклонников Роуз решила избавить от возможности комментировать свои снимки, выбросив их в Сторис. При этом сами кадры она никак не подписала.
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Как сообщалось ранее, Деми Роуз похвасталась пикантными подробностями из своей жизни, не забыв при этом показав роскошную фигуру.
Так, на опубликованном кадре красотка позирует в цветочном платье, которое максимально подчеркивало ее фигуру. А из-за того, что Роуз позировала без белья, в кадр попала пышная гордость красотки.
Волосы знаменитость решила собрать при помощи хвоста, кокетливо заглядывая в кадр. Уточним, что на тот момент модель отдыхала на Ибице.
Модель была в ярком купальнике, верх которого подходил для занятия серфингом.
Напомним, кокетливая Роуз распахнула наряд и без стеснения показала внушительные прелести
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