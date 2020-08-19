Это просто невероятный вид

Британская модель Деми Роуз, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует перед зеркалом, нарядившись лишь в тесный топ, который едва выдерживал ее роскошные формы, шляпу и черные штаны.

Уточним, что дополнила образ красотка элегантным чокером и цепочкой на руке. Кроме того, на лице красотки можно заметить не менее красивый макияж.

Однако поклонников Роуз решила избавить от возможности комментировать свои снимки, выбросив их в Сторис. При этом сами кадры она никак не подписала.

Как сообщалось ранее, Деми Роуз похвасталась пикантными подробностями из своей жизни, не забыв при этом показав роскошную фигуру.

Так, на опубликованном кадре красотка позирует в цветочном платье, которое максимально подчеркивало ее фигуру. А из-за того, что Роуз позировала без белья, в кадр попала пышная гордость красотки.

Волосы знаменитость решила собрать при помощи хвоста, кокетливо заглядывая в кадр. Уточним, что на тот момент модель отдыхала на Ибице.

Модель была в ярком купальнике, верх которого подходил для занятия серфингом.

Напомним, кокетливая Роуз распахнула наряд и без стеснения показала внушительные прелести

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