40-річна популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, вирішила продемонструвати натуральну красу

Зірка опублікувала цікаве фото в Instagram, повідомляє Politeka.net. Варто відзначити, що красуня не соромиться своєї зовнішності без косметики і вже неодноразово балувала фанатів подібними кадрами.

Приблизно годину тому Ольга опублікувала знімок з "голим" обличчям. Актриса відпочивала на м'якій подушці.

Куриленко посміхалася і дивилася в камеру. При цьому її волосся було розпущеним і ними грався вітер.

"Щасливого горбатого дня", - підписала фото зірка.

Варто відзначити, що в деяких країнах третій день тижня називається "горбатим". Це середина тижня, коли потрібно подолати всі труднощі, щоб потім зі спокійною совістю з нетерпінням чекати вихідних.

За півгодини пост Куриленко зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Ольго, захоплююся Вами і пишаюся , що ви з Росії, талановита, проста і просто красуня😍", " красуня Ольга!!) кожен раз дивуєш) тобі величезний привіт, сподіваюся коли-небудь прочитаєш)"," кіношникам подобається світ ілюзій)"," з Преображенням Господнім вас", " ви незрівнянно красива...",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко постала в ліфчику зі зміїним принтом і пасками трохи нижче грудей. Невеликі принади в такому сміливому купальнику виглядали чудово.

Кілька пасків під грудьми підкреслили стрункість відомої моделі. Зірка трохи вигнулася, демонструючи пружні сідниці.

Нагадаємо, що 40-річна Ольга Куриленко вразила фігурою в бікіні: "це вже перебір».

Як раніше повідомляла Politeka, Ольга Куриленко виставила напоказ розкішне тіло в бікіні: "Чертовски чудова...".

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