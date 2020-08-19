Українській співачці Насті Каменських дуже личать купальники різних фасонів

Завдяки розкішній фігурі, знаменитість не соромиться позувати у відвертих образах вдома або на відпочинку. Politeka.net зібрала топ найгарячіших нарядів, які красуня показала на своїй сторінці в "Instagram".

Виявляється, закриті купальники теж виглядають сексуально, якщо їх носить така дівчина, як Настя Каменських. На одному з фото співачка постала перед шанувальниками в боді забарвленням під зміїну луску. Наряд для купання підкреслив пишний бюст і вигідно оголив пружні стегна знаменитості. Сама вона позує біля басейну, поправляючи руками волосся.

Інший образ Каменських показала у ванній. Вона вбралася в білий купальник-бікіні. Бюстгальтер незвичайної моделі тримався на шнурку, що охопив шию зірки, а трусики привертають увагу двома кільцями. Настя зняла Селфі в дзеркалі, покрутивши стегнами і потряся волоссям під пісню свого чоловіка Потапа. Під час запального танцю вона показала себе з кращих сторін.

Один з найяскравіших і гарячих образів Настя Каменських показала на відпочинку за кордоном. Вона постала перед шанувальниками на пірсі в купальнику леопардового забарвлення. Родзинкою вбрання стали дві смужки тканини на животі, які підкреслили струнку фігуру співачки. Настя зробила кадр ще більш спекотним, змахнувши гривою чорного волосся, яке так і застигло в русі. Хижий образ довершила радісна посмішка на обличчі зірки.

Нагадавши, щаслива Настя Каменських в дірявій сукні не встояла перед спокусою: "вагітна!".

Як повідомляла Politeka, волога Каменських влаштувала зухвалі ігри в леопардовому бікіні: "дитячий сад".

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