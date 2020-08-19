Украинской певице Насте Каменских очень идут купальники разных фасонов

Благодаря роскошной фигуре, знаменитость не стесняется позировать в откровенных образах дома или на отдыхе. Politeka.net собрала топ самых горячих нарядов, которые красотка показала на своей странице в "Инстаграм".

Оказывается, закрытые купальники тоже выглядят сексуально, если их носит такая девушка, как Настя Каменских. На одном из фото певица предстала перед поклонниками в боди расцветкой под змеиную чешую. Наряд для купания подчеркнул пышный бюст и выгодно обнажил упругие бедра знаменитости. Сама она позирует возле бассейна, поправляя руками волосы.

Другой образ Каменских показала в ванной. Она нарядилась в белый купальник-бикини. Бюстгальтер необычной модели держался на шнурке, охватившем шею звезды, а трусики привлекают внимание двумя кольцами. Настя сняла селфи в зеркале, покрутив бедрами и потряся волосами под песню своего мужа Потапа. Во время зажигательного танца она показала себя с лучших сторон.

Один из самых ярких и горячих образов Настя Каменских показала на отдыхе за границей. Она предстала перед поклонниками на пирсе в купальнике леопардовой расцветки. Изюминкой наряда стали две полоски ткани на животе, которые подчеркнули стройную фигуру певицы. Настя сделала кадр еще более знойным, взмахнув гривой черных волос, которые так и застыли в движении. Хищный образ довершила радостная улыбка на лице звезды.

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

Как сообщала Politeka, влажная Каменских устроила дерзкие игры в леопардовом бикини: "Детский сад".

Также Politeka писала, что Каменских без лифчика удивила образом в черном платье: "Что-то постарела совсем".