Модель Анастасія Квітко, яку вважають російською Кім Кардашьян, завоювала шалену популярність своїми сміливими нарядами

Перед такими апетитними формами складно встояти, яку б одяг красуня не приміряла, але навіть незважаючи на це вона постійно намагається здивувати шанувальників обновками. Politeka.net нагадує про найпікантніші образи моделі, які показувала на своїй сторінці в "Instagram".

Білява бестія Анастасія Квітко любить похвалитися грудьми, а для цього вибирає відповідні наряди. Так вона одягла незвичайне плаття на тонких бретельках, яке ледь прикрило бюст і підкреслило плоский живіт. Знизу одяг обтягує зону бікіні, як боді, а зверху дуже нагадує купальник. При цьому видно, що сукня зроблена з м'якої пухнастої ворсистої тканини. Дівчина також одягла високі лаковані чоботи, а руки поклала на оголені стегна.

В іншому образі Російська Кардашьян зробила акцент на своїй п'ятій точці. Вона одягла рожевий купальник-бікіні, поверх якого натягнула прозору блакитну сіточку, яка обтягнула всі видатні форми моделі. До того ж, Анастасія зняла верхню частину одягу і докладніше показала купальник під нею.

Квітко не менше вразила користувачів мережі, одягнувшись в спокусливу білу ночнушку. У ній груди красуні здається особливо великий і хвилюючою. У такому вигляді знаменитість присіла на диван, злегка прикривши стегна подолом. Навіть шоумен Тарзан, чоловік Наташі Корольової, не встояв перед таким гарячим виглядом і поставив лайк.

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