Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, устроила на улице фотосессию в чернвх кружевах

В этот раз знаменитая модель повеселилась на съемках, смутив фанатов своим новым и жарким образом. Настя прославилась в Инстаграм благодаря фото в белье и купальниках, которые рекламирует, удачно подчеркивая довольно пышные формы. Тем не менее, многие пользователи сети удивляются каждому преображению модели.

В этот раз Настя решила сняться на улице и подчеркнуть свою фигуру бельем их черных кружев и дополнить пикантный образ специальными подвязками на талии и груди. Чтобы представленный кадр вышел как можно более провокативным, Квитко потянула за кольцо на лифе, оттянув ткань до предела.

Фанаты не смогли остаться равнодушными:

«Что этот язык делает», «Отлично», «эта девочка знает, чего хочет от жизни, прелестно просто», «Выходи за меня замуж и сбежим вместе ....», «Да больше фото нижнего белья», «Окей, это реально соблазнительно👌👌👌», «ВАУ люблю тебя», «Я хочу тебя увидеть в живую😤», «красивые и красивые женщины, а эта просто бомба замедленного действия», «Очень большие дыни», «Вы просто великолепны, просто хочется съесть вас», «Выдающаяся красота и совершенство», - пишут пользователи сети.

Ранее стройная модель решила показать в провокационной позе пышные формы, обтянутые крошечным бикини. Являясь представителем модного белья сразу у нескольких брендов, девушка решила покорять образами именно в этом стиле.

На странице Квитко в Инстаграм можно найти самые разные жаркие фото – в белье, купальниках и без какого-либо украшения. Девушка гордится своими пышными формами, поэтому зачастую показывает их с минимальным количеством одежды. И этот раз не стал исключением. Позируя в одном полосатом бикини, Настя пикантно прогнулась, повернувшись к объективу боком и показав тем самым свои ягодицы во всей красе.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов