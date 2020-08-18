Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила видом в черном белье на резинках

На странице в социальной сети Инстаграм Анастасии появились жаркие кадры с фотосессии в стильном белье. Как известно, уже не первый год Квитко является рекламным представителем сразу нескольких брендов белья, купальников и пижам.

Девушка старается устраивать оригинальные съемки в разных локациях, поэтому ее кадры всегда довольно бурно воспринимаются публикой. И этот раз не был исключением, ведь Квитко представила сразу два жарких кадра, на которых позировала в стильном черном белье с тонкими резинками, на которых видны небольшие надписи.

Бунтарский облаз молодой блондинки не оставил фанатов равнодушными:

«Очень нужен бицепс бедра !!!! Нелепо выглядит такая *опа на дряблых ножках !!!», «нет проблем, только соблазнение», «Вот это да», «Выглядит горячо», «Мой большой милый ребенок», «Красивый нос», «Пожалуйста, продолжайте», «Настенька очаровательная девочка», «Красиво 😍❤️», «Силиконовая долина😂» «Вау Искушает видом!!!!! 😍», «Просто восхитительная крошечка️❤️», «Девочка-клубничка», - пишут пользователи.

Ранее также знаменитая модель повеселилась на съемках, смутив фанатов своим новым и жарким образом. Настя прославилась в Инстаграм благодаря фото в белье и купальниках, которые рекламирует, удачно подчеркивая довольно пышные формы. Тем не менее, многие пользователи сети удивляются каждому преображению модели.

Настя решила сняться на улице и подчеркнуть свою фигуру бельем их черных кружев и дополнить пикантный образ специальными подвязками на талии и груди. Чтобы представленный кадр вышел как можно более провокативным, Квитко потянула за кольцо на лифе, оттянув ткань до предела.

Фанаты не смогли остаться равнодушными:

«Что этот язык делает», «Отлично», «эта девочка знает, чего хочет от жизни, прелестно просто», «Выходи за меня замуж и сбежим вместе ....», «Да больше фото нижнего белья», «Окей, это реально соблазнительно👌👌👌», «Очень большие дыни», «Вы просто великолепны, просто хочется съесть вас», «Выдающаяся красота и совершенство», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов

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