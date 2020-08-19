Модель Анастасия Квитко, которую считают русской Ким Кардяшьян, завоевала бешеную популярность своими смелыми нарядами

Перед такими аппетитными формами сложно устоять, какую бы одежду красотка не примерила, но даже несмотря на это она постоянно пытается удивить поклонников обновками. Politeka.net напоминает о самых пикантных образах модели, которые показывала на своей странице в "Инстаграм".

Белокурая бестия Анастасия Квитко любит похвастаться грудью, а для этого выбирает соответствующие наряды. Так она надела необычное платьена тонких бретельках, которое едва прикрыло бюст и подчеркнуло плоский живот. Снизу одежда обтягивает зону бикини, как боди, а сверху очень напоминает купальник. При этом видно, что платье сделано из мягкой пушистой ворсистой ткани. Девушка также надела высокие лакированные сапоги, а руки положила на обнаженные бедра.

В другом образе русская Кардашьян сделала акцент на своей пятой точке. Она надела розовый купальник-бикини, поверх которого натянула прозрачную голубую сеточку, которая обтянула все выдающиеся формы модели. Вдобавок, Анастасия сняла верхнюю часть одежды и подробнее показала купальник под ней.

Квитко не меньше поразила пользователей сети, облачившись в соблазнительную белую ночнушку. В ней грудь красавицы кажется особенно большой и волнующей. В таком виде знаменитость присела на диван, слегка прикрыв бедра подолом. Даже шоумен Тарзан, муж Наташи Королевой, не устоял перед таким горячим видом и поставил лайк.

Напомним, Анастасия Квитко в черных кружевах пошалила посреди улицы: "Что этот язык делает?".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко в алом бикини потрясла "мячиками" на яхте: "Божественная малышка".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко в черном бикини довела свои "ягодки" до идеала: "Искушает".