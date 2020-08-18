Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, повеселилась на яхте в жарком виде

Настя показала, как примерила стильное бикини ярко-алого цвета во время отдыха на яхте. Каждый день звезда показывает на своей странице в социальной сети Инстаграм пикантные фото в самых разных образах и позах.

Благодаря необычной фигуре девушке удалось стать альтернативной моделью и рекламировать белье и купальники.

Пышные формы знаменитости не оставляют никого равнодушными: одни пользователи сети критикуют девушку за чрезмерную любовь к силиконовым имплантам, другие же просто восхищаются ее образу и сравнивают с известной моделью Ким Кардашьян. Примечательно, что ранее Квитко работала с магазином Канье Веста - мужем Ким.

«Ваши родители были художниками, потому что они сделали настоящее произведение искусства», «Красивое искусство!», «Резиновая Зина.Огромные пропорции отталкивают», «Оф оф ... 😍 Жмякать бы тебя прямо в этой лодке🔥🔥🔥», «Целую тебя супер спортивная и божественная малышка», «Прекрасный чудесный идеальный горячий вид 😍😍», «Хм, какое наслаждение 🔥🔥de mulher gostosa», «Хммм, это странный вот корпус !!», «Красный тебе очень идет, люблю тебя, детка», «Ты самая красивая из ступней до головы👄👄❤️❤️», «Я завидую лучам солнца, которые касаются твоего прекрасного тела, детка,» - пишут пользователи.

Также на странице в социальной сети Инстаграм Анастасии появились жаркие кадры с фотосессии в стильном белье. Как известно, уже не первый год Квитко является рекламным представителем сразу нескольких брендов белья, купальников и пижам.

Девушка старается устраивать оригинальные съемки в разных локациях, поэтому ее кадры всегда довольно бурно воспринимаются публикой. И этот раз не был исключением, ведь Квитко представила сразу два жарких кадра, на которых позировала в стильном черном белье с тонкими резинками, на которых видны небольшие надписи.

Бунтарский облаз молодой блондинки не оставил фанатов равнодушными:

«Очень нужен бицепс бедра !!!! Нелепо выглядит такая *опа на дряблых ножках !!!», «нет проблем, только соблазнение», «Вот это да», «Выглядит горячо», «Мой большой милый ребенок», «Красивый нос», «Пожалуйста, продолжайте», «Настенька очаровательная девочка», «Красиво 😍❤️», «Силиконовая долина😂» «Вау Искушает видом!!!!! 😍», «Просто восхитительная крошечка️❤️», «Девочка-клубничка», - пишут пользователи.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов