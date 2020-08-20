Бразильська фітнес-модель Сьюзі Кортес, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць світу, показала відвертий образ в мереживах

Як передає Politeka.net, вона поділилася спекотним фото на своїй сторінці в "Instagram".

Сьюзі Кортез часто показує шанувальникам свої краси в найпікантніших позах і нарядах. На новому фото дівчина постала без бюстгальтера, прикривши груди руками в напівпрозорих рукавичках. Образ доповнила крислатий капелюх, яку модель натягнула на половину обличчя. Сьюзі Кортез млосно подивилася в камеру і трохи відкрила яскраво-червоні губки.

У такому вигляді красуня побажала своїм чоловікам-шанувальникам доброго ранку. Користувачі захопилися новим образом Сьзі Кортез і залишили багато приємних відгуків в коментарях:

"Ух ти, красиве зображення👍 👌"; "прекрасна богиня !! ❤ ❤ 👑 👑 "; "Такі красиві очі"; "ця розкішна груди - бомба 😉😉😍😍😍😍😘😘❤️"; "смачна".

Раніше Сьюзі Кортез розбурхала мережу іншим розкішним кадром. На ньому модель розвалилася на шезлонгу в крихітних шортах і ТОПі, які максимально оголюють її округлості. При цьому на голові у красуні красується кепка.

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