Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", захопила мережу

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото з'явилося на присвяченій актрисі фан-сторінці в Instagram.

"Як би не було часом важко, посміхайтеся і сміливо йдіть вперед. Нехай посмішка живе не тільки на обличчі, але і в очах, і в серці, і в душі», - підписаний знімок.

На фото усміхнена Кравченко позує на тлі квітучого куща гортензій і тримає на руках маленьку пухнасту собачку.

Відзначимо, домашній знімок зворушив фоловерів сторінки. Компліменти дісталися і пухнастому малюкові.

"Спасибі за фото! Це настрій! Навіть заусміхалася;) Нехай вам повернеться хоч частина добра, Що ви подарували нам своїми ролями! Ви справжня і щира. Знаєте, близька людина, рідний. Будьте щасливі!", "Яка ви класна👏", "Прекрасна Тетяна Кравченко!", "Ого", "краса всередині жінки....Ви просто красоточка", "а собачка як ведмежа", "Тетяна, В Вас завжди стільки позитиву, що не хочеться відривати очей від Ваших фото", "обожнюю вашу гру!!!Ви чудова актриса!», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Валюха зі "Сватів «відгуляла весілля, фото сім'ї підірвало мережу:»Люблю вас всіх".

Як повідомляла Politeka, Валюха зі "сватів" з квітами в руках ощасливила фанатів: "обожнюю!".

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