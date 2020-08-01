Скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут нарвалася на критику українських жінок

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведуча опублікувала топ-7 особливостей свого стилю. Деякі пункти викликали критику її шанувальників.

«Ніколи не купую одяг з позначками «final sale». Це в основному те, що нікому не підійшло. І низька ціна - не причина купувати зайве», - зазначила Фреймут.

Крім цього, вона заявила, що намагається вибирати однотонний одяг, має гарні сукні, які можна носити багато років. За словами Фреймут, вона здає в хімчистку ті речі, які не можна прати.

«Знаю, хімчистка - задоволення не для економних, але це єдиний вихід врятувати гардероб», - сказала зірка.

П'ятим правилом Фреймут є ігнор трендів. Вона намагається не купувати сукні, які носять всі. Більшість речей телеведучої можна комбінувати як мінімум з трьома одиницями з гардеробу.

«Не копіюю стиль дочки…Нема нічого гіршого, ніж п'яна жінка, або та, яка молодиться», - завершила перелік своїх правил Фреймут.

За дві години її пост зібрав понад 5 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу негативних відгуків.

«Не у всіх є гроші купувати з нової колекції», «Звичайно, це все «золоті» правила, але мені навіяло якимись обмеженнями», «Кожному своє», «А що поганого в тому, що нікому не підійшло?)», «Оленька, звичайно, Ви молодець. Але це вже захід жанру», - пишуть люди.

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