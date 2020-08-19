Відома українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше співала в групі Nikita, влаштувала спокусливі танці на кухні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася дуже цікавим відео. Настя була одягнена в тісний топ, який обтягнув її солодкі форми. Животик артистки був оголений, а внизу красувалася неймовірно жіночна спідниця.

Дівчина почала спокусливо танцювати під повільну музику, вона рухала руками, крутила стегнами, і виглядала вражаюче. Але в процесі танцю сталася непередбачена ситуація. Співачка зачепила рукою морозилку холодильника, яка раптово відкрилася і зіпсувала весь момент. Красуня розсміялася і не стала продовжувати зйомки.

"Будьте уважні і обережні. Двері закриваються. Наступна станція "Insta Лажа", - підписала відео Кумейко.

Всього за 20 хвилин її ролик подивилися більше тисячі разів.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко здивувала шанувальників зухвалим кадром. Співачка залізла в пральну машину, залишивши частину тіла наружі. Красуня стояла на карачках, повернувшись "п'ятою точкою" до камери. Відірвати погляд від ідеального "горішка" зірки просто неможливо.

Крім цього, нещодавно Кумейко поділилася знімком, на якому блиснула своєю фігуркою в красивому купальнику.

Нагадаємо, що Анастасія Кумейко полонила пристрасним танцем у легкому сарафані: "спідниця задралася і...".

Як повідомляла Politeka, екс-Nikita Анастасія Кумейко вбралася в тісне боді і блиснула зайвим: «Оголюйте...».

Також Politeka писала, що Анастасія Кумейко в екстра-міні високо задерла ногу, Нікітюк оцінила:"це бомбезно".