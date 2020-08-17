Українська діджей і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася ідеальною фігурою в одному боді
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Поки на вулиці останні теплі дні, моя вам порада! Оголюйте ваші красиві ноги", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що Кумейко супроводжувала свої слова фотографією, на якій вона позує в одному облягаючому боді, демонструючи апетитні принади у всій красі. При цьому знаменитість вирішила розставити ноги, похвалившись рівномірною засмагою.
Доповнювали ефектний образ красуні елегантна накидка на плечі.
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Проте, шанувальників знаменитість позбавила права що-небудь сказати, викинувши пікантний знімок у себе в Сторіс, а не на основній сторінці.
До цього ми розповідали, що українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), вона ж екссолістка Nikita, похвалилася фігурою в купальнику.
Красуня нерідко публікує у своєму Instagram відверті кадри. Цього разу знаменитість позувала у відвертому купальнику з плетінням в районі грудей.
Співачка позувала на берегу, сівши на березі й злегка розсунувши ніжки. Одну ногу артистка поставила на пісок, а другу - підняла.
Волосся дівчини розпущене мокре після купання, Анастасія затиснула їх кінчики в руках.
Нагадавши, екс-Nikita розсунула ноги і показала свою гордість прямо серед вулиці
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