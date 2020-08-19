Известная украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше пела в группе Nikita, устроила соблазнительные танцы на кухне

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась очень интересным видео. Настя была одета в тесный топ, который обтянул ее сладкие формы. Животик артистки был оголен, а внизу красовалась невероятно женственная юбка.

Девушка начала соблазнительно танцевать под медленную музыку, она двигала руками, крутила бедрами, и выглядела впечатляюще. Но в процессе танца произошла непредвиденная ситуация. Певица задела рукой морозилку холодильника, которая внезапно открылась и испортила весь момент. Красотка рассмеялась и не стала продолжать съемки.

«Будьте внимательны и осторожны. Двери закрываются. Следующая станция "Insta Лажа"», - подписала видео Кумейко.

Всего за 20 минут ее ролик посмотрели более тысячи раз.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко удивила поклонников дерзким кадром. Певица залезла в стиральную машину, оставив часть тела наруже. Красотка стояла на карачках, повернувшись «пятой точкой» к камере. Оторвать взгляд от идеального "орешка" звезды просто невозможно.

Кроме этого, недавно Кумейко поделилась снимком, на котором сверкнула своей фигуркой в красивом купальнике.

Напомним, что Анастасия Кумейко пленила страстным танцем в легком сарафане: "Юбка задралась и...".

Как сообщала Politeka, экс-Nikita Анастасия Кумейко нарядилась в тесное боди и сверкнула лишним: «Оголяйте…».

Также Politeka писала, что Анастасия Кумейко в экстра-мини высоко задрала ногу, Никитюк оценила: «Это бомбезно».