Цим зіркам не вдалося побудувати хороших відносин з ріднею

Не завжди між зірками та їхніми батьками теплі стосунки

Непорозуміння між дітьми та батьками існує завжди, проте у деяких це переростає в справжній конфлікт, пише Politeka.net. Познайоммось зі знаменитостями, у яких "холодні" відносини з близькими родичами.

У Анджеліни Джолі існує багаторічний конфлікт з батьком, Джоном Войтом. Останній зраджував матері Енджі, Маршелін Бертран. Жінці довелося розлучитися, після чого вона поставила крапку в кар'єрі актриси, і зайнялася вихованням Анджеліни і її брата.

До слова, Джолі хотіла налагодити стосунки з батьком, запросивши його на зйомки у фільмі «Лара Крофт — розкрадачка гробниць», проте після цього відносини між дочкою і батьком тільки погіршилися.

Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, знаходиться у сварці з батьком, Томасом. Все почалося з того, що чоловік погодився позувати репортерам, бажаючим відобразити покрокову підготовку до церемонії одруження своєї дочки.

Крім того, Томас одного разу недобре висловився на адресу королеви Єлизавети II. Далі від батька герцогині Сассекської послідували численні інтерв'ю журналістам і оприлюднення листа Меган Маркл йому.

Сестри Кардашьян посварилися зі своїм екс-вітчимом Брюсом Дженнером, який змінив стать і став Кейтлін Дженнер.

Виявляється, колишній вітчим у своїй книзі "Секрети мого життя" розповів, що батько сестер, Роберт Кардашьян, знав, що О.Джей Сімпсон був винен у вбивстві своєї дружини, але продовжував його захищати. Кім Кардашьян образилася на Кейтлін за ці слова.

А Хлої Кардашьян і зовсім не сподобалося, що колишній вітчим не розповів їй про намір змінити стать.

The Kardashian clan unite with the Jenner boys to support Kaitlyn on Fathers Day....even Kanye's smiling :) Gepostet von Bagaholics am Montag, 22. Juni 2015

Актриса Дженніфер Еністон конфліктувала з матір'ю, Ненсі Доу. Остання багато розповідала пресі про особисте життя дочки, навіть книгу написала про секрети Джен. В результаті актриса перестала спілкуватися з близькою родичкою. Після 15-річного конфлікту Еністон відвідала матір всього за пару тижнів до смерті.

There's some sad news for Jennifer Aniston this morning, after her Mother Nancy Dow "passed peacefully surrounded by... Gepostet von Tom's Talk Time am Mittwoch, 25. Mai 2016

Брітні Спірс після нервового зриву потрапила під опікунство свого батька, Джеймса. Пізніше батько передав право опіки над зіркою її давній помічниці Джоді Монтгомері.

Брітні виступила рішуче проти повернення Джеймса в статусі опікуна. Ні в якому разі не відмовляючись від свого права домагатися припинення опіки в майбутньому, вона хоче, щоб призначення міс Монтгомері в якості опікуна стало постійним.

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Як повідомляє Politeka, Анджеліна Джолі забула про білизну і без сорому з'явилася на вулиці, спекотні кадри:"Королева".

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