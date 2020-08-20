Этим звездам не удалось построить хороших отношений с родней

Не всегда между звездами и их родителями теплые отношения

Недопонимания между детьми и отцами существует всегда, однако у некоторых это перерастает в настоящий конфликт, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со знаменитостями, у которых "холодные" отношения с близкими родственниками.

У Анджелины Джоли существует многолетний конфликт с отцом, Джоном Войтом. Последний изменял матери Энджи, Маршелин Бертран. Женщине пришлось развестись, после чего она поставила точку в карьере актрисы, и занялась воспитанием Анджелины и ее брата.

К слову, Джоли хотела наладить отношения с отцом, пригласив его на съемки в фильме «Лара Крофт — расхитительница гробниц», однако после этого отношения между дочерью и отцом только ухудшились.

Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, находится в ссоре с отцом, Томасом. Все началось с того, что мужчина согласился позировать репортерам, желающим запечатлеть пошаговую подготовку к церемонии бракосочетания своей дочери.

Кроме того, Томас однажды нелицеприятно высказался в адрес королевы Елизаветы II. Далее от отца герцогини Сассекской последовали многочисленные интервью журналистам и обнародование письма Меган Маркл ему.

Сестры Кардашьян поссорились со своим экс-отчимом Брюсом Дженнером, который сменил пол и стал Кейтлин Дженнер.

Оказывается, бывший отчим в своей книге «Секреты моей жизни» рассказал, что отец сестер, Роберт Кардашьян, знал, что О. Джей Симпсон был виновен в убийстве своей жены, но продолжал его защищать. Ким Кардашьян обиделась на Кейтлин за эти слова.

А Хлои Кардашьян и вовсе не понравилось, что бывший отчим не рассказал ей о намерении сменить пол.

The Kardashian clan unite with the Jenner boys to support Kaitlyn on Fathers Day....even Kanye's smiling :) Gepostet von Bagaholics am Montag, 22. Juni 2015

Актриса Дженнифер Энистон конфликтовала с матерью, Нэнси Доу. Последняя много рассказывала прессе о личной жизни дочери, даже книгу написала о секретах Джен. В результате актриса перестала общаться с близкой родственницей. После 15-летнего конфликта Энистон навестила мать всего за пару недель до смерти.

There's some sad news for Jennifer Aniston this morning, after her Mother Nancy Dow "passed peacefully surrounded by... Gepostet von Tom's Talk Time am Mittwoch, 25. Mai 2016

Бритни Спирс после нервного срыва попала под опекунство своего отца, Джеймса. Позже отец передал право опеки над звездой ее давней помощнице Джоди Монтгомери.

Бритни выступила решительно против возвращения Джеймса в статусе опекуна. Ни в коем случае не отказываясь от своего права добиваться прекращения опеки в будущем, она хочет, чтобы назначение мисс Монтгомери в качестве опекуна стало постоянным.

Напомним, что худющая Джоли в траурном платье напугала внешним видом на прогулке с сыном: «Малефисента отдыхает».

Как сообщает Politeka, Анджелина Джоли забыла о белье и без стеснения появилась на улице, жаркие кадры: "Королева".

Также Politeka писала, что отчаянная Джоли приняла скандальное решение во время развода, Питту несдобровать: "Удар ниже пояса".