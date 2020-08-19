Українська співачка Настя Каменських викликала фурор, повністю роздягнувшись на природі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" відверте фото, на якому постала повністю оголеною. Красуня зображена серед лугової трави, повернувшись спиною до камери і демонструючи свої ідеальні форми. Варто відзначити, що п'ята точка Насті прикрита лише кількома стеблинками. Над головою зірка тримає велику квітучу рослину.

"Я обожнюю літо. Саме влітку я відчуваю особливе єднання з природою 🌿 чим ближче ми до неї, тим сильніше це відчуваємо. У мене є традиція-кожен місяць в теплу пору року я на цілий день вибираюся туди, де можу відчути цей особливий зв'язок", - поділилася Каменських своїми враженнями від Голої прогулянки. - "Тільки я і природа, і ніщо - ні одяг, ні думки, ні оточуючі - не заважають наповнюватися первозданною енергією стихій землі, повітря і рослин.

Не всім користувачам соцмережі припав до смаку сміливий образ Насті Каменських без одягу, багато засудили Потапа, який допустив таку відверту фотосесію:

"Легше мати!"; "А можна це вдома чоловікові показувати? А не всьому світу?"; "Своїй би дружині не дозволив таке вилажівать"; " Твоя дружина Гола, ти чого ???"; "а ви впевнені, що Потап прямо в захваті, що на Настину попочку, нехай навіть найкрасивішу, витріщаються всякі ощабоченние?"; "А ви б своїй дружині співати на сцені дозволили б?"; "вас же діти дивляться"; "Ну і везунчик же цей Потапенко..."; "Якщо чесно, мені здається повністю без одягу фото було зайвим..."; "А фоткає голий Потап? 😅 Тру ла ла щас вам буде тут"; "а Потап Наді пише в коменти, що за нею чоловік не дивиться 👍 видно хто за ким не стежить"; "Що за чоловік? дружина гола"; "це вже перебір"; "Ану, давай стиль собачки".

Нагадавши, щаслива Настя Каменських в дірявій сукні не встояла перед спокусою: "вагітна!".

Як повідомляла Politeka, волога Каменських влаштувала зухвалі ігри в леопардовому бікіні: "дитячий сад".

Також Politeka писала, що Каменських без ліфчика здивувала образом в чорній сукні:"щось постаріла зовсім".