Відомі артисти дуже часто вибирають собі в дружини неймовірних красунь

Втім, більшість з них самі по собі є неймовірними особистостями. Politeka.net зібрала найгарячіші знімки дружин знаменитостей, багато з яких і самі є знаменитостями. Одна краше іншої.

Про гарячу дружину російського коміка Олександра Ревви (Артура Пирожкова) говорять багато. З кожним роком Анжеліка, яка народила артисту двох дочок, тільки гарнішає. Ревва дуже любить свою дружину і вже кілька разів грав з нею весілля.

В українського співака Дмитра Монатіка є неймовірна дружина Ірина. Музикант не перестає повторювати, як сильно він любить свою дружину, яка подарувала йому двох синів.

Хореограф Влад Яма теж без розуму від своєї дружини. Лілія неймовірної краси жінка, яку дуже люблять шанувальники Ями.

А ось продюсер і музикант Потап відхопив собі в дружини одну з найкрасивіших жінок України. Весілля зі своєю колегою Настею Каменських він зіграв у 2019 році. Варто відзначити, що перша дружина Потапа, продюсер Ірина Горова теж красива жінка. Її фігура в купальнику виглядає чудово.

Дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова обожнює пікантні фотосесії. Це не дивно, адже вона володарка розкішної фігури.

Нагадаємо, що дружина Влада Ями захопила ідеальними вигинами у вузенькому топі:"який щасливий чоловік".

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