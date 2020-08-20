Известные артисты очень часто выбирают себе в жены невероятных красоток

Впрочем, большинство из них сами по себе являются невероятными личностями. Politeka.net собрала самые горячие снимки жен знаменитостей, многие из которых и сами являются знаменитостями. Одна краше другой.

О горячей жене российского комика Александра Реввы (Артура Пирожкова) говорят многие. С каждым годом Анжелика, которая родила артисту двух дочерей, только хорошеет. Ревва очень любит свою жену и уже несколько раз играл с ней свадьбу.

У украинского певца Дмитрия Монатика есть невероятная жена Ирина. Музыкант не перестает повторять, как сильно он любит свою супругу, которая подарила ему двух сыновей.

Хореограф Влад Яма тоже без ума от своей жены. Лилия невероятной красоты женщина, которую очень любят поклонники Ямы.

А вот продюсер и музыкант Потап отхватил себе в жены одну из красивейших женщин Украины. Свадьбу со своей коллегой Настей Каменских он сыграл в 2019 году. Стоит отметить, что первая жена Потапа, продюсер Ирина Горовая тоже красивая женщина. Ее фигура в купальнике выглядит превосходно.

Жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова обожает пикантные фотосессии. Это не удивительно, ведь она обладательница роскошной фигуры.

Напомним, что жена Влада Ямы восхитила идеальными изгибами в узеньком топе: "Какой счастливый муж".

Как сообщала Politeka, жена Монатика показала, как расслабляется с мужем, кадры облетели сеть: «Диме очень повезло».

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова постебалась над новой внешностью мужа, от красавца ничего не осталось: "Моя бабуля".