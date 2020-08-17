Дружина українського хореографа Влада Ями Ліля показала себе і розповіла про настрій

На кадрах красуня здалася в білому топі і шортах. Зірка вирішила волосся зібрати в хвіст, яким крутила перед камерою. Ліля, що засмагла, показувала себе перед камерою, спокусливо рухаючи тілом і пожираючи очима фанатом. На кадрах можна побачити не тільки зовнішність дружини ями, але і її ідеальний прес. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як підняти собі настрій і самооцінку?

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Купити наряд, який давно подобався, але ти ніяк не наважувалася його купити.

потанцювати перед дзеркалом і пококетувати з самою собою.

помріявши

згадати яких ти цілей досягла За останній час, від душі похвалити себе і обов'язково поставити нові.

посміхнутися собі.

написати хороший коментар до посту, який ти зараз читаєш", - написала Ліля.

Фанати подивилися ролик більше двох тисяч разів і написали коментарі:

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Как поднять себе настроение и самооценку? 💃🏻🥳 ⠀ ✅Сделать красивый макияж(у меня работает💯)😘👍 ⠀ ✅Купить наряд, который давно нравился, но ты никак не решалась его купить. ⠀ ✅потанцевать перед зеркалом и пококетничать с самой собой. ⠀ ✅помечтать ⠀ ✅вспомнить каких ты целей достигла за последнее время, от души похвалить себя и обязательно поставить новые. ⠀ ✅улыбнуться себе.❤️ ⠀ ✅ написать хороший комментарий к посту, который ты сейчас читаешь.🤣👋😘❤️

A post shared by Liliya Yama (@liliya_yama) on

"Підтримую"," ви суперська", " Прекрасна інструкція! І ви, сонячна і приваблива", " виглядаєте прекрасно. Втім як завжди. Умничка. На вас завжди приємно дивитися. Гарного дня" ," який щасливий чоловік", " Ліля, Ви чудова світла дівчина! Не перетворюйтеся в цих інста няшок, які займаються самозамилуванням з губами у формі качечок ((Такими відео кишить весь Instagram", " Ого, навіть дуже!".

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