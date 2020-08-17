Дружина українського хореографа Влада Ями Ліля показала себе і розповіла про настрій

На кадрах красуня здалася в білому топі і шортах. Зірка вирішила волосся зібрати в хвіст, яким крутила перед камерою. Ліля, що засмагла, показувала себе перед камерою, спокусливо рухаючи тілом і пожираючи очима фанатом. На кадрах можна побачити не тільки зовнішність дружини ями, але і її ідеальний прес. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як підняти собі настрій і самооцінку?

Зробити гарний макіяж(у мене працює)

Купити наряд, який давно подобався, але ти ніяк не наважувалася його купити.

потанцювати перед дзеркалом і пококетувати з самою собою.

помріявши

згадати яких ти цілей досягла За останній час, від душі похвалити себе і обов'язково поставити нові.

посміхнутися собі.

написати хороший коментар до посту, який ти зараз читаєш", - написала Ліля.

Фанати подивилися ролик більше двох тисяч разів і написали коментарі:

"Підтримую"," ви суперська", " Прекрасна інструкція! І ви, сонячна і приваблива", " виглядаєте прекрасно. Втім як завжди. Умничка. На вас завжди приємно дивитися. Гарного дня" ," який щасливий чоловік", " Ліля, Ви чудова світла дівчина! Не перетворюйтеся в цих інста няшок, які займаються самозамилуванням з губами у формі качечок ((Такими відео кишить весь Instagram", " Ого, навіть дуже!".

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