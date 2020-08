View this post on Instagram

Как поднять себе настроение и самооценку? 💃🏻🥳 ⠀ ✅Сделать красивый макияж(у меня работает💯)😘👍 ⠀ ✅Купить наряд, который давно нравился, но ты никак не решалась его купить. ⠀ ✅потанцевать перед зеркалом и пококетничать с самой собой. ⠀ ✅помечтать ⠀ ✅вспомнить каких ты целей достигла за последнее время, от души похвалить себя и обязательно поставить новые. ⠀ ✅улыбнуться себе.❤️ ⠀ ✅ написать хороший комментарий к посту, который ты сейчас читаешь.🤣👋😘❤️