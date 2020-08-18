Дружина російського виконавця Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка поділилася кумедним фото з чоловіком

Як пише Politeka.net, свіжий знімок з'явився в Instagram красуні. На фото Анжеліка ніжно притулилася до чоловіка, який був вбраний в бабусю. Як відомо, Ревва знімається в продовженні гучної комедії "Бабуся легкої поведінки". Для ролі його одягли в літню, але дуже яскраву жінку.

"Моя улюблена бабуся", - яскраво посміялася над чоловіком Анжеліка.

За дві години її пост зібрав майже 7 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу жартів і компліментів.

"Навіщо бабулю за тітьткі чіпаєш?", "Тепер на фото дві богині", "від грудей бабусі приберіть руки! Вона невинна ще!", "Нееет, нехай краще буде коханим чоловіком", "а бабуся то покращала то як з останніх зйомок))", "Тільки б Олександр не загрався в жінку", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва поділилася архівними кадрами з чоловіком. Як відомо, пара разом з 2007 року, вони виховують двох дітей. Варто відзначити, що за роки подружнього життя і Олександр, і Анжеліка сильно покращали. Ймовірно, зірки не раз зверталися за допомогою до косметологів, які істотно відкоригували їх обличчя за допомогою уколів краси.

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