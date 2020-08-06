Розкішна дружина популярного музиканта Діми Монатіка показала, як вони з чоловіком розслабляються, коли знаходять вільний час у напруженому графіку

Як передає Politeka.net, серію фотографій Ірина опублікувала у себе в Instagram. На фото красуня позувала в сорочці, яку вона накинула поверх купальника. Дівчина з'явилася на фото одна, в обнімку з чоловіком, а також поруч з друзями. Судячи з фото, сімейна пара відпочивала на яхті з друзями. Вони влаштували морську прогулянку в Одесі.

"Який фантастичний видався день. Спасибі чудові люди", - підписала фото красуня.

Її фото за короткий час зібрали 1,5-4 тисячі лайків. У коментарях Ірині залишили масу приємних слів.

"Ви дуже щаслива дівчина, Дімі дуже пощастило з вами, і вам дуже пощастило з Дімою. Гарна пара", «дуже атмосферно», «Ірина, яка ви мила», «Сильно красива», «які ви чудові», «Сім'я», "красуня", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Монатік блиснула розкішними формами в чорній обтягуючій сукні з глибоким вирізом в районі грудей. Її пишні форми буквально вистрибували з сукні. Жінка дивилася вбік і посміхалася. На її шиї красувалося намисто.

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