Відома модель Сьюзі Кортес, господиня найкрасивіших сідниць, показала себе в незвичайному ракурсі, захопивши армію фанатів

На фото Сьюзі показала себе в блискучих трусиках і тілесному бюстгальтері. Образ доповнила красуня шубкою-топіком, яку розстебнула. Дівчина стояла біля стіни і спокусливо вигнулася, трохи присівши і розсунувши ноги. Волосся Кортес залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Mamacita", "Привіт, хлопчики", "шалено красива", "до жінок так красивіше і красивіше серце тіла", "більше, ніж просто красива Сьюзі, поцілунки", "Вау, чудова", "Marvelous".

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На фото красуня була зовсім без одягу і бюстгальтера. Сьюзі спокусливо підняла ноги вгору, демонструючи ідеальний "горішок". Можна побачити білу смужку знизу, яка можливо є частиною трусиків, але на п'ятій точці їх зовсім не видно.

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес блиснула гордістю в шкіряній білизні.

"Безсоромниця" одягла шкіряну білизну, що представляє собою тонкі смужки, які обплели все тіло. Спокуслива красуня вип'ятила свою п'яту точку, щоб дати можливість своїм шанувальникам її розглянути.

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