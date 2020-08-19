Українці масово знімають готівку з банківських карток

Як підрахували в НБУ, за останні два тижні українці зняли з карток майже 4 млн гривень. Це сталося після того, як Нацбанк спростив зняття готівки через каси магазинів.

Як відомо, для того, щоб зняти готівку, покупцеві досить сказати касиру про своє бажання. Максимально за один раз можна зняти 500 гривень готівки. Після роботи з терміналом касир зобов'язаний видати чек про зняття готівки.

Тим часом, клієнти ПриватБанку продовжують скаржитися на недоліки в роботі державної фінустанови. За словами однієї з клієнток банку, яка залишила відгук на сайті Мінфін, співробітники банку відмовилися їй допомогти у важкій ситуації.

Жінка розповіла, що помилково перевела гроші зі своєї картки по терміналу. Вона відразу ж зателефонувала оператору, щоб повідомити про помилку, але їй не змогли допомогти.

"Перший оператор ставив питання в результаті, каже передзвоніть ще раз. Другий оператор прийняв заявку, її розглянули, як все правильно повернути гроші не можемо", - розповіла клієнтка.

На наступний день вона знову зв'язалася з оператором, який порадив їй самостійно дзвонити тому, кому помилково були перераховані гроші.

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