Украинцы массово снимают наличные деньги с банковских карточек

Как подсчитали в НБУ, за последние две недели украинцы сняли с карточек почти 4 млн гривен. Это произошло после того, как Нацбанк упростил снятие наличных денег через кассы магазинов.

Как известно, для того, чтобы снять наличные, покупателю достаточно сказать кассиру о своем желании. Максимально за один раз можно снять 500 гривен наличных. После работы с терминалом кассир обязан выдать чек о снятии наличных денег.

Тем временем, клиенты ПриватБанка продолжают жаловаться на недочеты в работе государственного финучреждения. По словам одной из клиенток банка, которая оставила отзыв на сайте Минфин, сотрудники банка отказались ей помочь в тяжелой ситуации.

Женщина рассказала, что ошибочно перевела деньги со своей карты по терминалу. Она сразу же позвонила оператору, чтобы сообщить об ошибке, но ей не смогли помочь.

«Первый оператор задавал вопросы в итоге, говорит перезвоните ещё раз. Второй оператор принял заявку, ее рассмотрели, как все правильно вернуть деньги не можем», - рассказала клиентка.

На следующий день она вновь связалась с оператором, который посоветовал ей самостоятельно звонить тому, кому ошибочно были перечислены деньги.

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