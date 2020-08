View this post on Instagram

Пока все практикуют математические способности: посчитали стоимость кроссовок #airdior, узнали цену моих драгоценных зубов, вычислили прайс подарка для @dava_m ... 💸 Я побеспокоился и оставил вам на десерт свои наряды и аксессуары @louisvuitton в новом клипе #Ролекс Готовьте калькуляторы - вам обязательно будет, что обсудить💰Уже завтра! 🧨 #ролинаруке Style by @arsenairapetov Hairstyle by @di_ladywhiphead