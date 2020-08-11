Відомий співак Філіп Кіркоров продовжує епатувати публіку

Виконавець, відомий своєю любов'ю до екстравагантних нарядів і поведінки, похвалився брендовими обновками.

Як повідомляє Politeka.net, нове відео з'явилося на сторінці артиста в «Instagram».

"Готуйте калькулятори - вам обов'язково буде, що обговорити", - написав Кіркороров.

На відео він сидить у Роллс-Ройсі з номерним знаком "Кіркоров". При цьому король російської естради хвалиться, що вже отримав новинки бренду Louis Vuitton, яких ще немає у продажу в Росії.

Зазначимо, кадри вразили і Ольгу Бузову. "Я просто в захваті від усього. Образи, пісня, кліп. У королів - все по королівськи", - написала вона.

"Це просто бомба", - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, що відомий співак Філіп Кіркоров і хлопець Олі Бузової, блогер Дава, витратили цілий статок на модні прикраси для зубів.

Цього разу поп-король російської естради здивував своїх шанувальників покупкою так званих «грілз» - накладок на зуби, які користуються величезною популярністю серед сучасних представників жанру хіп-хоп.

Грілзи нерідко виготовляються з цінних металів і прикрашаються дорогоцінними каменями. Так, ціна прикрас для зубів Філіпа Кіркорова і дави дорівнює вартості повноцінного відеокліпу. Артисти витратили на дані аксесуари майже 70 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Басков накинувся на Кіркорова посеред шоу, побивши його букетом, кадри бійки:»Ох, ці шлюбні ігри".

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кіркорова закохалася в чужого чоловіка, у обранця є син: "довелося забрати".

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