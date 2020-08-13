Відомий співак Філіп Кіркоров і блогер Дава, який більше року зустрічається з Бузовою, викликали фурор новим кліпом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram поп-король російської естради Філіп Кіркоров похвалився, що його новий кліп на пісню «Ролекс» вийшов у тренди. Як відомо, вони з Давою записали молодіжний кліп, в якому обидва постали в вельми епатажних образах.

"Моя кров під настрій, вічно перший не другий!",- підписав коротке відео Кіркоров.

На ролику він разом з Давою сиділи на купі з грошей і кидалися купюрами в камеру. Варто відзначити, що шанувальникам Філіпа кліп припав до смаку. За кілька годин анонс подивилися майже 500 тисяч разів. Не витримала співачка Світлана Лобода і залишила коментар під постом поп-короля.

Шанувальники залишали як слова захоплення, так і негативні відгуки.

"Екко ти який багатий, Філ..! Афроамериканські коси зробив на голові... Ач. Все молодишся дід?))", "Ти мій король, обожнюю з дитинства, вмієш епатувати. Дава виглядає як підтанцьовка звичайно поруч з тобою", "деградація)", "взагалі вау!!! шикарно виглядаєте! помолодшали років на 30) несподіване перетворення!", "Це дуже круто»,"це навіть не талановито, це схоже на недоумство", - пишуть користувачі мережі.

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