Сім'я російської виконавиці Валентини Легкоступової розповіла про непоправну трагедію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її дочку Аннет Бриль в Instagram.

"Сьогодні о 15: 30 не стало чудової світлої людини, найкращої у світі мами, дочки й бабусі. Світла пам'ять...» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що пост супроводжувався знімком Легкоступової, який був зроблений на фотосесії.

Легкоступова стала відома завдяки пісні" Ягода-малина", проте в 90-х вона різко втратила популярність. Сама співачка в занепаді своєї кар'єри звинувачувала Аллу Пугачову. За словами Валентини, Примадонна недбало згадала її в одному з інтерв'ю, що «зіграло фатальну роль» в подальшій долі.

Нагадаємо, що правоохоронці називали основною причиною госпіталізації у ванній. За попередніми даними, співачка була в стані алкогольного сп'яніння, в результаті чого не втримала рівновагу.

Попри всі зусилля медиків, у Легкоступової були зафіксовані ускладнення.

При цьому концертний директор виконавиці Юрій Фірсов звинуватив у трагедії дітей співачки. За його словами, вони нібито були готові "з лиця землі стерти"

Нагадавши, відому співачку, яка невгодила Аллі Пугачовій, знайшли з пробитою головою: "поруч знаходився..."

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