У мережі продовжують спливати подробиці, пов'язані зі смертю відомої співачки, яку недолюблювала Алла Пугачова

Як передає Politeka.net, виконавиця хіта "Ягода-малина" Валентина Легкоступова померла після отриманої травми голови. За попередніми даними, співачка впала у ванній, будучи в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік співачки, Юрій Фірсов, не відразу звернувся за допомогою. Відзначається, що в критичній ситуації артистка опинилася через зволікання.

Незважаючи на те, що правоохоронці не побачили криміналу в смерті зірки, в мережі обговорюють, що він міг бути винен у цьому. Крім цього, з'явилися чутки про те, що Фірсов був викрадений. Правда, слідчі вважають, що це всього лише піар-хід для чергового скандального теле-шоу. Крапку в розслідуванні смерті артистки повинна поставити експертиза.

Як стало відомо, артистка з чоловіком сильно пили. Донька Легкоступової відвезла матір в наркологічну клініку, щоб вилікувати від запою. Як розповів друг співачки, Вадим Манукян, вона сильно переживала через невдачі в кар'єрі. Чоловік запевняє, що доля зірки пішла під укіс через неприязнь Алли Пугачової.

"Валя ж була однією з тих, чия творча доля перервалася через якісь інтриги...всі ми прекрасно розуміємо, про яку леді вона говорила - про Аллу Пугачову",- заявив він.

Манукян також додав, що Легкоступова не хотіла відкрито звинувачувати Пугачову в краху своєї кар'єри, так як вважала, що це нічого не принесе.

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