Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко блиснула розкішшю на яхті

Як повідомляє Politeka.net, серію фото актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина позувала на яхті в літньому ніжному сарафані. Красуня розпустила волосся, при цьому залишивши їх без укладки. Дівчина виглядала щасливою, вона позувала на камеру і грайливо посміхалася. Видно було, що фото зроблені на заході сонця, яке додало особливої пікантності знімку.

"Ваше життя-це прояв вашої мрії; це мистецтво. І ви можете змінити своє життя в будь - який час, якщо вам не подобається мрія», - підписала фото зірка.

За годину пост красуні зібрав майже 8 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Оль, добре б в рідні краї заплисти", "вам напевно років 25 не більше))", "Просто шикарна", "колір волосся приголомшливий!", "Оля розкішна", "на перині по морях", "Ольга! Ти найкраща і красива) і талановита.... Привіт тобі з Баку", "клас!! Красуня","Милашка", "прекрасна дама", "сукня приголомшлива", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко блиснула ідеальною фігурою в бікіні. Відмінна форма красуні спровокувала справжній "бум" з боку її шанувальників.

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