Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сверкнула роскошью на яхте

Как сообщает Politeka.net, серию фото актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка позировала на яхте в летнем нежном сарафане. Красотка распустила волосы, при этом оставив их без укладки. Девушка выглядела счастливой, она позировала на камеру и игриво улыбалась. Видно было, что фото сделаны на закате солнца, которое добавило особой пикантности снимку.

«Ваша жизнь - это проявление вашей мечты; это искусство. И вы можете изменить свою жизнь в любое время, если вам не нравится мечта», - подписала фото звезда.

За час пост красотки собрал почти 8 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Оль, хорошо бы в родные края заплыть», «Вам наверно лет 25 не больше)))», «Просто шикарная», «Цвет волос потрясающий!», «Оля роскошная», «На перине по морям», «Ольга! Ты самая самая лучшая и красивая ) и талантливая.... привет тебе из Баку», «Класс!! Красотка», «Милашка», «Прекрасная дама», «Платье потрясающее», - пишут пользователи сети.

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