40-річна популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, показала фігуру

Зірка часто тішить своїх шанувальників жаркими фото в різних вбраннях, в тому числі, в купальниках, передає Politeka.net. Одне з останніх фото не стало винятком.

Ольга постала в бузковому купальнику з білими і рожевими вставками. Ліфчик ідеально підкреслив непишні груди зірки. Його особливий крій виділив стрункість артистки. Блискавка посередині додала образу пікантності, адже варто тільки розстебнути і зірка відразу може показати оголені груди.

Тонкі лінії тканини, що служили бретельками, натяглися на плечах моделі.

Плавки також мали золоті блискавки з боків, вони гарно сиділи на стегнах красуні.

Куриленко розпустила середньої довжини кучері, які одразу ж розвіяв вітер. Модель відкинулася назад і посміхнулася.

Ніжки красуні варті особливої уваги - стрункі, довгі і рівні, тут є чому позаздрити.

"Всім гарної Неділі!", - підписала фото автор посту.

За 19 годин публікація зібрала майже 30 тисяч лайків та багато коментарів.

"Спасибі, що російською! ❤️ я розумію англійську, але , повірте, це дуже важливо тисячам Ваших підписників 🥰", "Ольгоя, ви прекрасно виглядаєте і Вам чудового вихідного!!", "І Вам, красива, приємна, дівчина, Олю", "миле Личко, ясні очі, Усмішка сяє, мов зірка: Знай, ти принцеса, ніби з казки, Ти можеш підкорити всіх без проблем! Як же прекрасні твій стан і хода, Добре серце, душа так чиста, Ти, одним словом, просто красуня, Манить мене так твоя краса!", - написали російськомовні користувачі мережі.

Нагадаємо, що 40-річна Ольга Куриленко вразила фігурою в бікіні: «Це вже перебір».

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