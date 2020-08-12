40-річна популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, вразила красою в купальнику
Зірка веде сторінку в Instagram із завидною регулярністю, публікуючи різні фото, повідомляє Politeka.net. Цього разу "дівчина Бонда" продемонструвала вигини в красивому купальнику.
Ольга постала в ліфчику зі зміїним принтом і пасками трохи нижче грудей. Невеликі принади в такому сміливому купальнику виглядали чудово.
Кілька пасків під грудьми підкреслили стрункість відомої моделі.
Плавки також мали поясок, на яких і трималися. Вони були невеликими і ледве прикривали найпікантніші місця.
Мер'єм Узерлі з "Величного століття" показала понівечене обличчя крупним планом: від Роксолани немає і сліду
Бунт проти результатів ЗНО-2020, оголошено доленосний вердикт: до чого повинні бути готові українці
Змучена Заворотнюк ошелешила дивним виглядом: "Ходить по дому у..."
Переможниця " Євробачення "Кончіта Вурст ледве вмістила своє достоїнство в білизну:" Безумство!"
Куриленко позувала, ймовірно, на борту судна. Вона трохи вигнулася, демонструючи досконалу талію і пружні сідниці.
Красуня підняла волосся вгору і дивилася кудись вдалину.
"Розмірковуючи про життя. Якщо ви не готові до болю, то закриваєте можливість для любові. 🙏 ",- підписала фото актриса.
За 10 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Олю, ви красуня😍 🍒 🌹 🌹 🌹 🌹", " фото не сподобалося, Ольго, ваше обличчя робить 90%", - написали російськомовні користувачі мережі.
Нагадаємо, Ольга Куриленко здивувала зовнішністю в перуці. Зірка сиділа в кріслі на балконі зі спантеличеним виразом обличчя.
Актриса одяглася у в'язану кофту, а в руках тримала тліючу сигарету. Але особливу увагу привернула зачіска дівчини - вона одягла перуку під каре кольору платиновий блонд.
Варто відзначити, що в такому вигляді знаменитість з'явилася у фільмі "Земля забуття" 2011 року виходу.
Нагадаємо, що 40-річна Ольга Куриленко вразила фігурою в бікіні: "це вже перебір».
Як раніше повідомляла Politeka, Ольга Куриленко виставила напоказ розкішне тіло в бікіні: "Чертовски чудова...".
Також Politeka інформувала, що Куриленко спокусила величезним вирізом, груди ось-ось випаде:»підступна лисиця".