40-річна популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, вразила красою в купальнику

Зірка веде сторінку в Instagram із завидною регулярністю, публікуючи різні фото, повідомляє Politeka.net. Цього разу "дівчина Бонда" продемонструвала вигини в красивому купальнику.

Ольга постала в ліфчику зі зміїним принтом і пасками трохи нижче грудей. Невеликі принади в такому сміливому купальнику виглядали чудово.

Кілька пасків під грудьми підкреслили стрункість відомої моделі.

Плавки також мали поясок, на яких і трималися. Вони були невеликими і ледве прикривали найпікантніші місця.

Куриленко позувала, ймовірно, на борту судна. Вона трохи вигнулася, демонструючи досконалу талію і пружні сідниці.

Красуня підняла волосся вгору і дивилася кудись вдалину.

"Розмірковуючи про життя. Якщо ви не готові до болю, то закриваєте можливість для любові. 🙏 ",- підписала фото актриса.

За 10 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Олю, ви красуня😍 🍒 🌹 🌹 🌹 🌹", " фото не сподобалося, Ольго, ваше обличчя робить 90%", - написали російськомовні користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко здивувала зовнішністю в перуці. Зірка сиділа в кріслі на балконі зі спантеличеним виразом обличчя.

Актриса одяглася у в'язану кофту, а в руках тримала тліючу сигарету. Але особливу увагу привернула зачіска дівчини - вона одягла перуку під каре кольору платиновий блонд.

Варто відзначити, що в такому вигляді знаменитість з'явилася у фільмі "Земля забуття" 2011 року виходу.

Нагадаємо, що 40-річна Ольга Куриленко вразила фігурою в бікіні: "це вже перебір».

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