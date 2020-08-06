Актриса з України Ольга Куриленко, яка прославилася роллю дівчини Джеймса Бонда, вразила змінами в зовнішності

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала фото в незвичайному образі на сторінці в "Instagram".

На знімку Ольга Куриленко сидить у кріслі на балконі з спантеличеним виразом обличчя. Актриса одягнена у в'язану блузку і блакитні шорти, а в руках тримає тліючу сигарету. Але особливу увагу привертає зачіска дівчини-вона одягла перуку під каре кольору платиновий блонд. Таким чином Куриленко перетворилася для ролі ані у фільмі "Земля забуття" 2011 року випуску.

"Хто з вас знає, чому моя героїня у фільмі Земля забуття змушена носити перуку після Чорнобильської катастрофи?",- поцікавилася Ольга в описі.

Користувачі соціальної мережі запропонували свої варіантів відповідей на питання актриси, а також оцінили її зовнішній вигляд в кадрі:

"Сигарети тобі не підходять ... !! Аня заражена після отруйного дощу ..!"; "Переживання старять однак.❤ ️ 🌹 "; "Дуже мило"; " у неї випало волосся?"; "Королева".

Раніше Ольга Куриленко приємно здивувала шанувальників фото в купальнику. Вона сфотографувалася на тлі моря крихітному бікіні, позуючи на яхті.

Нагадаємо, що 40-річна Ольга Куриленко вразила фігурою в бікіні: "це вже перебір».

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