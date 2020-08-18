Молодша сестра популярної співачки Світлани Лободи Ксенія блиснула ідеальною фігурою в розкішній сукні

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото з'явилося у красуні в Instagram. Дівчина була одягнена в пікантну сукню золотого кольору. Сукня була дуже довгою з незвичайними розрізами під руками. На фото потрапило татуювання Ксенії, зроблене на ребрах.

Красуня стояла на тлі моря, задерши ніжку і поставивши її на парапет. На ногах у дівчини красувалися чорні босоніжки, які додали пікантності образу. Крім цього, Лобода оголила плече, засвітивши всі свої солодкі місця у всій красі.

"Цікавтеся тим, що відбувається всередині вас, не менше, ніж тим, що вас оточує. Якщо у внутрішньому світі все в порядку, то і в зовнішньому все встане на свої місця..",- підписала фото Ксенія.

За годину її фото зібрало майже тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дуже красива, дуже ефектна ви дівчина, мені здається ви дуже добра і душевна особистість","красуня","Кайф","Вау","дуже красива", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, 13 серпня Ксенія Лобода відзначила свій 28-й день народження. Красуня відзначала його в теплих краях. Її зоряна сестра була поруч у цей момент. У мережі з'явилося спільне фото дівчат.

Нагадаємо, що красуня-сестра Світлани Лободи потрясла одкровенням, приспустивши сукню: "Хочу сказати...".

Як повідомляла Politeka, сестра Лободи в бікіні зачарувала пікантними танцями на відпочинку: спекотні кадри.

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