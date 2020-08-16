Молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія, поділилася з шанувальниками кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала короткий ролик, на якому танцювала на пляжі. Ксенія була одягнена в бікіні. У кадр потрапила тільки верхня частина купальника, так як дівчина знімала себе самостійно. Образ відпочиваючої красуня доповнила великим солом'яним капелюхом.

Ксенія танцювала під пісню Насті Каменських «Спогади». Вона спокусливо позувала на камеру, крутилася, звивалася і посилала шанувальникам повітряні поцілунки. Варто відзначити, що Ксенія на відео була сильно схожа на свою старшу сестру.

Раніше ми писали, що Ксенія Лобода відзначила 28-й день народження. На честь свята красуня поділилася в мережі спокусливим фото, на якому позувала в червоній, трохи приспущеній сукні, з "повітряними" рукавами і поясом у вигляді корсета. Дівчина сміялася і виглядала дуже щасливою.

Крім цього, нещодавно Ксенія поділилася кадрами з відпочинку, на яких позувала в леопардовому купальнику, зверху якого одягла прозору чорну накидку. Дівчина сиділа на диванчику на тлі моря. Вона сховала обличчя за сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, що молодша сестра Лободи в незвичайному топі показала свої форми у всій красі: можна тільки позаздрити.

Як повідомляла Politeka, Лобода в занадто тісному корсеті влаштувала спекотні танці перед камерою:"ніби знову 20".

Також Politeka писала, що сестра Лободи в золотій сукні затьмарила співачку, Брежнєва не встояла: "вогонь, Світлана відпочиває!".