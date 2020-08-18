Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато продемонструвала фігуру, якою сильно пишається

Зірка не тільки активно займається спортом, але також показує результати гарячих тренувань, пише Politeka.net. Красуня опублікувала сторі, поставши в маленькому купальнику.

Амато позувала на пірсі. Великі форми майже ховалися під трикутниками тканини, при цьому вони не прикривали більшу частину великих грудей. Прикраса, що спускається з шиї до декольте, надавала ще більший акцент таким великим принадам.

Модель знімала себе зверху, завдяки чому зуміла відобразити струнку талію і пружний живіт.

Крім того, помітні округлі стегна і рівні довгі ніжки - це насолода.

Грайлива Ніколь опустила камеру трохи нижче, зафіксувавши з близької відстані свій рельєфний прес. Плавки при цьому трималися на двох тонких бретельках, що натягнулися на тілі.

На жаль, такі гарячі кадри не зібрали багато лайків через те, що були опубліковані в сторіз. Ймовірно красуню засипали компліментами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ніколь Амато постала в короткому чорному топі і шортиках-камуфляж. Модель позувала до камери спиною, показуючи у всій красі свою накачану п'яту точку.

Красуня підійшла близько і почала виконувати присідання. Від кожного руху шортики Ніколь натягувалися на сідницях і, здавалося, можуть тріснути від напруги.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато стояла в басейні в ідеальному мініатюрному купальнику золотистого кольору.

Модель підняла вгору руки і прийняла позу, в якій її спортивна фігура виглядала найкраще.

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