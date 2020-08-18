Известная американская фитнес-модель Николь Амато продемонстрировала фигуру, которой сильно гордится
Звезда не только активно занимается спортом, но также показывает результаты горячих тренировок, пишет Politeka.net. Красотка опубликовала стори, представ в маленьком купальнике.
Амато позировала на пирсе. Большие формы едва ли скрывались под треугольниками ткани, при этом они не прикрывали большую часть большой груди. Украшение, спускающееся с шеи к декольте, придавало еще больший акцент таким большим прелестям.
Модель снимала себя сверху, благодаря чему сумела запечатлеть стройную талию и упругий живот.
Кроме того, заметна округлые бедра и ровные длинные ножки - это наслаждение.
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Игривая Николь опустила камеру чуть ниже, запечатлев с близкого расстояния свой рельефный пресс. Плавки при этом держались на двух тонких бретельках, натянувшихся на теле.
К сожалению, такие горячие кадры не собрали много лайков из-за того, что были опубликованы в сториз. Вероятно красотку засыпали комплиментами в личной переписке.
Напомним, Николь Амато предстала в коротком черном топе и шортиках-камуфляж. Модель позировала к камере спиной, показывая во всей красе свою накаченную пятую точку.
Красотка подошла близко и начала выполнять приседания. От каждого движения шортики Николь натягивались на ягодицах и, казалось, могут треснуть от напряжения.
Ранее сообщалось, что Николь Амато стояла в бассейне в идеальном миниатюрном купальнике золотистого цвета.
Модель подняла вверх руки и приняла позу, в которой ее спортивная фигура смотрелась лучше всего.
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