Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною і фігуристою подружкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, красуня позує в наряді в сітку, який ефектно підкреслює її розкішну фігуру. Як можна помітити, в кадр потрапила лише практично крихітна нижня білизна моделі.
Кадри ніяк не були підписані, проте шанувальники Квітко прийшли в справжнє захоплення від побаченого.
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«Як випирають», «обожнюю тебе», «Краща! Ти зробила мій день», «я хочу до тебе доторкнутися і поцілувати тебе», «так гаряче! Тобі не прохолодно в такому вбранні на вулиці?», «у твоєї подруги неймовірні форми», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, не змогла приховати головне під час відпочинку.
Дівчина прославилася завдяки своїм пишним формам і дивно тонкої талії. І хоча модель запевняє, що пластику вона не робила, архівні фото до істотних змін все ж є в мережі. Втім, фанатів Квітко це не бентежить - вони продовжують завалювати незвичайну модель своїми компліментами й вихваляти її зовнішній вигляд.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім" у відвертому купальнику: "Вау, світиться".
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці й мереживах: топ "смачних" образів.