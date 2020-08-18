Від такої краси не можна відірвати погляд

Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною і фігуристою подружкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в наряді в сітку, який ефектно підкреслює її розкішну фігуру. Як можна помітити, в кадр потрапила лише практично крихітна нижня білизна моделі.

Кадри ніяк не були підписані, проте шанувальники Квітко прийшли в справжнє захоплення від побаченого.

«Як випирають», «обожнюю тебе», «Краща! Ти зробила мій день», «я хочу до тебе доторкнутися і поцілувати тебе», «так гаряче! Тобі не прохолодно в такому вбранні на вулиці?», «у твоєї подруги неймовірні форми», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, не змогла приховати головне під час відпочинку.

Дівчина прославилася завдяки своїм пишним формам і дивно тонкої талії. І хоча модель запевняє, що пластику вона не робила, архівні фото до істотних змін все ж є в мережі. Втім, фанатів Квітко це не бентежить - вони продовжують завалювати незвичайну модель своїми компліментами й вихваляти її зовнішній вигляд.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім" у відвертому купальнику: "Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці й мереживах: топ "смачних" образів.