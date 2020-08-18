Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась роскошной и фигуристой подружкой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка позирует в наряде в сетку, который эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру. Как можно заметить, в кадр попало лишь практически крохотное нижнее белье модели.
Кадры никак не были подписаны, однако поклонники Квитко пришли в настоящий восторг от увиденного.
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«Как выпирают», «обожаю тебя», «Лучшая! Ты сделала мой день», «я хочу к тебе прикоснуться и поцеловать тебя», «так горячо! Тебе не прохладно в таком наряде на улице?», «у твоей подруги невероятные формы», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, не смогла скрыть главное во время отдыха.
Девушка прославилась благодаря своим пышным формам и удивительно тонкой талии. И хотя модель уверяет, что пластику она не делала, архивные фото до существенных изменений все же есть в сети. Впрочем, фанатов Квитко это не смущает - они продолжают заваливать необычную модель своими комплиментами и восхвалять ее внешний вид.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.