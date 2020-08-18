45-річний російський шоумен Олександр Ревва, більше відомий як Артур Пирожков, показав свою дочку

Артист в Instagram порадував шанувальників знімком своєї 12-річної дочки, Аліси, передає Politeka.net.

Маленька красуня позувала в червоному костюмі і синьому жакеті. Дівчинку сфотографували крупним планом. Акуратна зачіска у вигляді "шовкової" хвилі виглядали чудово. Дівчинка посміхалася і виглядала дуже щасливою.

У пості батько Аліси розповів, що та взяла участь в озвучуванні мультика.

"Сьогодні у моєї крихітки... передпоказ мультфільму "Курячий забіг", в якому вона вперше озвучила головну роль. Ну що я можу сказати.. від осики не народяться апельсинки!! Пишаюся тобою, донечко!!!...",- зазначив "Пирожков".

За півгодини пост зібрав понад 13 тисяч лайків і багато коментарів.

"На очах перетворюється в дівчину👀", " яка молодчинка 👍👍👍🙏❤️❤️❤️!!!!!гарний світлий талановитий чоловічок, тільки вперед 👍", " вона точно не від Галустяна ?", "Неймовірна красуня", " красуня, вся в батьків!!!❤ ️ ", "Красуня🔥 😍 👍"," така доросла красуня на фото", "красуня молодець!🖒 🖒 ", "Яке гарне волосся і виразні очі", " дуже красива дівчинка!!!👍 ", "Копія тата)))))", "які у вас дочки красиві виходять😀", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олександр Ревва поділився відео, зробленим під час зйомки фільму "бабуся легкої поведінки".

На кадрах артист постав у білій сорочці і довгій синій спідниці. До того ж шоумен був у перуці і при макіяжі з акцентом на губи. У такому вигляді артист активно рухався під музику, валяючись на підлозі і підстрибуючи на четвереньках.

Нагадавши, дружина Артура Пирожкова розтанула в обіймах чоловіка, зворушливі кадри: "не всім дано...".

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