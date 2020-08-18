45-летний российский шоумен Александр Ревва, больше известный как Артур Пирожков, показал свою дочь

Артист в Инстаграм порадовал поклонников снимком своей 12-летней дочери, Алисы, передает Politeka.net.

Маленькая красотка позировала в красном костюме и синем жакете. Девочку сфотографировали крупным планом. Аккуратная прическа в виде "шелковой" волны смотрелись превосходно. Девочка улыбалась и выглядела очень счастливой.

В посте отец Алисы рассказал, что та приняла участие в озвучивании мультика.

"Сегодня у моей малышки... предпоказ мультфильма «Куриный забег», в котором она впервые озвучила главную роль. Ну что я могу сказать.. от осинки не родятся апельсинки!! Горжусь тобой, доченька!!!...", - отметил "Пирожков".

За полчаса пост собрал более 13 тысяч лайков и много комментариев.

"На глазах превращается в девушку👀", "Какая молодчинка 👍👍👍🙏❤️❤️❤️!!!!!красивый светлый талантливый человечек,только вперёд 👍", "Она точно не от Галустяна ?", "Невероятная красавица", "Красавица,вся в родителей!!!❤️", "Красотка🔥😍👍", "Такая взрослая красавица на фото", "Красавица молодец!🖒🖒", "Какие красивые волосы и выразительные глаза", "Очень красивая девочка!!!👍", "Копия папы)))))", "Какие у вас дочки красивые получаются😀", - написали пользователи сети.

Напомним, Александр Ревва поделился видео, сделанным во время съемки фильма "Бабушка легкого поведения".

На кадрах артист предстал в белой рубашке и длинной синей юбке. К тому же шоумен был в парике и при макияже с акцентом на губы. В таком виде артист активно двигался под музыку, валяясь на полу и подпрыгивая на четвереньках.

Напомним, жена Артура Пирожкова растаяла в объятьях мужа, трогательные кадры: "Не всем дано...".

Как сообщала Politeka, радостный Артур Пирожков похвастался семейной идиллией: "Пирожкова и Пироженка".

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