Британська модель Демі Роуз покрутилася в крихітному бікіні на пляжі

Зірка щодня спокушає своїми неймовірними вигинами шанувальників, повідомляє Politeka.net. Фігуриста модель вже залучила до свого аккаунту в Instagram 14,3 мільйона підписників і не збирається зупинятися на досягнутому.

Так, на одних з останніх фото красуня постала у в'язаному купальнику. Крихітні клаптики з ниток прикрили найінтимніше на розкішних грудях.

Тонкі лямки трохи натягнулися і вп'ялися в шкіру знаменитості. На одному з кадрів гаряча красуня потягнула за бретельку, надавши образу ще більшої відвертості.

Крихітні плавки-бікіні підстрибнули на стегнах Демі і майже нічого не приховували від очей.

Модель повернулася до камери спиною і блиснула пружною п'ятою точкою. Роуз трохи згиналася, щоб якомога вигідніше показати свої достоїнства.

За 40 хвилин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі сторопіли від побаченого, але зуміли залишити масу приємних повідомлень.

"Вау, яка гаряча", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Демі Роуз натягнула на гідності один джинсовий комбінезон, під яким не виявилося ні одягу, ні навіть білизни.

Знаменитість показала свої великі груди без краплі збентеження. Форми королеви, здавалося, зараз вистрибнуть з одягу і найінтимніші місця постануть погляду фанатів.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз показала себе в квітковій сукні, яка підкреслила ідеальну талію.

Декольте у моделі виявилося дуже великим, зірка без сорому демонструвала пишні груди. Волосся зірка зібрала в хвіст, а сама дивилася в об'єктив камери, сидячи біля басейну.

Нагадавши, грайлива Демі Роуз відкрила халатик і показала неосяжні форми без білизни

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