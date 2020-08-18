Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", спантеличила шанувальників зовнішнім виглядом
Як повідомляє Politeka.net, свіже фото з'явилося на фанатській сторінці актриси в Instagram. Кравченко була в сонцезахисних окулярах, вона була біля квітів і позувала на камеру. Актриса була не нафарбована, виглядала вона щасливою, але зморшки змінили її обличчя до невпізнання.
"Літо, ах літо!",- підписали фото фанати.
За півгодини пост зібрав понад 2 тисячі лайків. У коментарях шанувальники стали активно обговорювати, як сильно постаріла зірка. Але віддані шанувальники залишили актрисі масу компліментів.
"Сильно постаріла","яка тітка Мотя в окулярах","Здрастуйте, скажіть такий кліматіс у вас вдома росте?", "Клематиси... Зовсім як у мене!!!", "Красоточка, дуже люблю Вас","виглядає дуже старо", "що стало з Валюхою?", "Приголомшлива актриса, прекрасна жінка, обожнюю!!!», - пишуть користувачі мережі.
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Як відомо, Тетяні Кравченко 66 років. У "Сватах" вона почала зніматися 12 років тому. За цей час всіма улюблена актриса сильно постаріла.
Раніше ми писали, що на фан-сторінці опублікували фото, на якому Кравченко постала з зачіскою і яскравим макіяжем. Саме в такому ефектному вигляді Валюха Будько з'явилася на весіллі в новому сезоні серіалу "Свати", зйомки якого ще не закінчені.
Нагадаємо, що Валюха зі "Сватів «відгуляла весілля, фото сім'ї підірвало мережу:"Люблю вас всіх".
Як повідомляла Politeka, Валюха зі "Сватів" з квітами в руках ощасливила фанатів: "обожнюю!".
Також Politeka писала, що розпатлана Валюха зі "Сватів" вразила зовнішнім виглядом, фото підкорило мережу: "обожнюю!".